В Воронежской области за ночь сбили семь беспилотников

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Семь БПЛА уничтожены в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Всего минувшей ночью в небе над тремя районами и двумя городами Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гусев на платформе Max.
Гусев добавил, что в результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из воронежских СНТ повреждено окно на веранде частного строения, оперативные службы уже находятся на месте.
