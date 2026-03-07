Ричмонд
Более 9 тысяч кв. метров: реку Иртыш взорвали в области Абай

Спасатели области Абай провели взрывные работы на реке Иртыш для предотвращения ледовых заторов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В области Абай проведены профилактические взрывные работы на реке Иртыш, направленные на предупреждение образования ледовых заторов в период весеннего ледохода, сообщили в МЧС.

«Работы были выполнены на площади 9 360 квадратных метров. Основная цель мероприятий — ослабление ледового покрова для обеспечения свободного прохождения ледовых масс и снижения риска возникновения заторов», — говорится в сообщении.

В проведении работ были задействованы силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, Департамента полиции, а также местных исполнительных органов. В целях безопасности на месте были организованы необходимые меры по контролю и ограничению доступа в зону проведения работ.

В Семее 3 марта по улице Шугаева произошел крупный пожар в развлекательном центре. Пострадали шесть человек, среди них есть дети.