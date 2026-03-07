Ричмонд
В «ЛизаАлерт» рассказали, где чаще всего теряются люди

«ЛизаАлерт»: люди чаще теряются в городе, а не в лесу.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Люди чаще теряются в городе, а не в лесу, вопреки популярному заблуждению, рассказали РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«В отличие от популярного заблуждения, больше всего заявок приходит на поиск в городской среде. На природную среду приходится около трети заявок», — сказали агентству в «ЛизаАлерт».

Так, в 2025 году в городах прошли 41 748 поисков, а в лесу — 8 816, привел статистику отряд.

«ЛизаАлерт» объяснил, что в лесу люди теряются реже, поскольку мало кто туда ходит, но к этим поискам всегда повышенное внимание: такие пропажи самые опасные.

«В природе человек находится в опасной для себя среде. В городе велик шанс, что ему помогут случайные прохожие, сотрудники полиции, в лесу такой возможности нет, поэтому мы часто говорим об этих поисках, но они составляют малую часть от общего массива», — отметила пресс-служба.