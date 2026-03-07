Эксперт Джейкобсон назвала две страны, которые могут пережить ядерную войну

По мнению ученых, ядерную войну смогут пережить только Австралия и Новая Зеландия. Об этом пишут журналисты The Daily Mirror со ссылкой на эксперта по сценариям ядерного апокалипсиса Энни Джейкобсон.
Эксперт, опираясь на научные исследования и оценки специалистов в сфере обороны, смоделировала сценарий запуска 12 тысяч ядерных боеголовок, который приведет к катастрофическим последствиям для планеты. По ее расчетам, первоначальные взрывы смогут пережить лишь около трех миллиардов человек, однако их жизнь кардинально изменится.
Она подчеркнула, что только Австралия и Новая Зеландия способны относительно пережить наступление «ядерной зимы» и сохранить возможность выращивать сельскохозяйственные культуры. При этом даже там выжившим придется бороться за продовольствие и жить под землей.
— В таких местах, как Айова и Украина, в течение 10 лет будет лежать только снег, и поэтому сельское хозяйство придет в упадок. А когда сельское хозяйство приходит в упадок, люди просто умирают, — объяснила Джейкобсон в беседе с газетой.
Ученые перевели стрелки часов Судного дня на четыре секунды ближе к ядерной полуночи. Теперь часы показывают 85 секунд до ядерной полуночи, это ближе, чем когда-либо до этого.
Человечество рано или поздно столкнется с угрозой, которая приведет к его уничтожению. Существует три наиболее вероятных варианта гибели всего человечества. Хотя есть и другие возможные сценарии, но они менее вероятны, чем перечисленные.