Президент ЦАР Туадера призвал остановить конфликт на Ближнем Востоке

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера призвал остановить конфликт на Ближнем Востоке и вернуться к переговорам. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
По словам главы государства, продолжающееся противостояние оказывает серьезное влияние на мировую экономику и логистику. И особенно болезненно это отражается на странах Африки.
«Поэтому мы ставим вопрос о том, что сторонам нужно вернуться за стол переговоров», — отметил Фостен-Арканж Туадера.
Он подчеркнул, что африканские государства внимательно следят за развитием ситуации. Поскольку перебои в поставках и торговле напрямую затрагивают их экономику.
Немногим ранее о ситуации на Ближнем Востоке высказался президент РФ Владимир Путин. В ходе телефонного разговора с главой Ирана Масудом Пезешкианом российский лидер заявил о необходимости немедленно прекратить американо-израильские удары. Путин также подчеркнул, что все проблемы региона должны решаться исключительно мирными средствами и за столом переговоров.