Каждое воскресенье Великого поста имеет свое название, с чем это связано?

Шестое воскресенье Великого поста, 5 апреля, — Вербное. Это один из двенадцати главных праздников церковного календаря, когда мы вспоминаем Вход Господень в Иерусалим. У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их. Христос именно так въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель в войне, а как Царь, Царство Которого не от мира сего, как Победитель греха и смерти. Это царское прославление Христа перед Его смертью Церковь вспоминает для показания, что страдания Спасителя были вольными, т. е. сознательными.