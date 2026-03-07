Каждое воскресенье Великого поста имеет свое название, с чем это связано?

1-е воскресенье поста, которые в 2026-м пришлось на 1 марта, называется Торжество православия.
На вопросы читателей отвечает протоиерей Олег Кириченко, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы р. п. Средняя Ахтуба.
Я читала, что каждое воскресенье Великого поста имеет своё название. А с чем это связано?
"Это связано с определённым событием, периодом из жизни церкви или её подвижником. Так, первое воскресенье поста, которые в 2026 г. пришлось на 1 марта, называется Торжество православия. В этот день вспоминают, как закончилось гонение на святые иконы. Был период в жизни церкви, когда часть людей не признавала святые иконы и готовилась уничтожить их, другие защищали иконы. Созвали церковный собор и на нём установили, что православные люди поклоняются не доскам, а тем, кто изображён на иконе.
Во второе воскресенье Великого поста (в этом году — 8 марта), Церковь вспоминает святого Григория Паламу. Он был знаменитым богословом, епископом Церкви, высокодуховным человеком. Григорий вырос при дворе императора, где служил его отец. Он получил хорошее образование и мог поступить на службу к императору, но его влекло к духовной жизни, и поэтому он стал монахом.
Третье воскресенье (15 марта) и следующую за ним неделю называют Крестопоклонными. В эту неделю верующие поклоняются Кресту. Церковь напоминает о страданиях и крестной смерти Спасителя и укрепляет постящихся к продолжению поста.
В четвёртое воскресенье (22 марта) Церковь вспоминает святого Иоанна Лествичника, известного по его книге «Лествица» (лестница). Она посвящена пути к Богу — святой Иоанн пишет, что каждый шаг в правильном направлении подобен восхождению на одну ступень по лестнице.
В пятое воскресенье поста, 29 марта, празднуется память святой Марии Египетской, много грешившей в молодости, но позже раскаявшейся. Она удалилась от мира, ушла в пустыню и там после 47 лет покаяния, поста и молитв обрела мир и близость к Богу.
Шестое воскресенье Великого поста, 5 апреля, — Вербное. Это один из двенадцати главных праздников церковного календаря, когда мы вспоминаем Вход Господень в Иерусалим. У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их. Христос именно так въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель в войне, а как Царь, Царство Которого не от мира сего, как Победитель греха и смерти. Это царское прославление Христа перед Его смертью Церковь вспоминает для показания, что страдания Спасителя были вольными, т. е. сознательными.
На трапезе в этот день разрешается рыба, а накануне, в Лазареву субботу — рыбная икра.
Далее следует Страстная седмица, которая посвящена последним дням жизни Христа, но она не является частью поста, это особый период церковного года".