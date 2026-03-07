Российских туристов могут выгнать из отелей на Шри-Ланке: что произошло

Российские туристы на Шри-Ланке оказались под угрозой выселения из отелей из-за проблем с возвращением домой. Об этом говорится в обращении путешественников, которое планируется направить, в том числе, в МИД РФ. Документ имеется в распоряжении ТАСС.
По словам туристов, сложности возникли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и перебоев с авиасообщением. Многие россияне не могут вовремя вылететь и вынуждены продлевать проживание в гостиницах.
«Имеют место случаи отсутствия гарантированного продления проживания и питания, что ставит людей под угрозу выселения и усугубляет гуманитарную сторону ситуации», — говорится в обращении.
Туристы также отмечают, что у некоторых россиян истекают сроки медицинской страховки и разрешенного пребывания в стране. Это может привести к проблемам в случае болезни или необходимости экстренной медицинской помощи.
Кроме того, среди застрявших на острове россиян есть дети, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями. Некоторые из них сообщают о нехватке жизненно необходимых лекарств.
Туристы уже попросили создать единый координационный механизм для учета всех застрявших граждан и организовать специальные вывозные рейсы. По словам одной из путешественниц, при посадке на рейсы ближневосточных авиакомпаний сейчас приоритет получают резиденты Дубая.
Немногим ранее в похожей ситуации оказались и российские туристы на Мальдивах. По данным АТОР, около 1,5 тысячи человек столкнулись с трудностями при возвращении домой из-за сбоев в авиасообщении через ближневосточные хабы.