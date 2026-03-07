Подразделения Вооруженных сил Украины размещали военную технику и пункты управления в церквях, школах и пожарных частях Красноармейска. Об этом РИА Новости сообщил командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады российской группировки войск «Центр» гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.
«Они ставили технику в церкви, прятались в зданиях пожарной части, в школах», — рассказал российский военный.
Он добавил, что украинские боевики часто организовывали в школах командные пункты и места запуска БПЛА.
Напомним, об освобождении Красноармейска стало известно 30 ноября 2025 года.
