Беларусь участвовала в церемонии открытия зимней Паралимпиады под своим флагом впервые с 2020 года, а Украина и еще ряд стран на арену не вышли

Как пишет БелТА, всего в церемонии открытия участвовали 28 стран, перед каждой из которых был флагоносец. Белорусский флаг пронесла призер Паралимпийских игр 2018 года в парабиатлоне Лидия Лобан. Она и еще трое лыжников — Валентина Бирило, Дарья Федькович и Роман Свириденко — составили белорусскую команду, которая выступит в Италии с флагом и гимном страны. Гонки с их участием итальянские трассы примут 10, 11, 14 и 15 марта.