Беларусь участвовала в церемонии открытия зимней Паралимпиады под своим флагом впервые с 2020 года, а Украина и еще ряд стран на арену не вышли

Беларусь приняла участие в открытии XIV зимних Паралимпийских игр под своим флагом. Церемония прошла 6 марта в античном амфитеатре итальянской Вероны.
Как пишет БелТА, всего в церемонии открытия участвовали 28 стран, перед каждой из которых был флагоносец. Белорусский флаг пронесла призер Паралимпийских игр 2018 года в парабиатлоне Лидия Лобан. Она и еще трое лыжников — Валентина Бирило, Дарья Федькович и Роман Свириденко — составили белорусскую команду, которая выступит в Италии с флагом и гимном страны. Гонки с их участием итальянские трассы примут 10, 11, 14 и 15 марта.
Всего же в Паралимпиаде с 7 по 15 марта участвуют свыше 600 спортсменов из 55 стран. Правда, в открытии делегации 27 из них не участвовали. В частности, Чехия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Украина отказались по политическим причинам — из-за участия сборных Беларуси и России под своей символикой.
Напомним, белорусы на Паралимпиаде выступали под своей символикой в последний раз на летних Играх 2020 года в Токио. В зимний Пекин-2022 у спортсменов с ограниченными возможностями допуска не было, в Париже-2024 они участвовали под нейтральным флагом.
