Назван средний чек россиян на букеты к 8 марта

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россияне в преддверии 8 марта тратили на букеты цветов в среднем 4076 рублей, говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», которое есть у РИА Новости.
«По данным банка, средний чек покупки в цветочном магазине по случаю главного женского праздника года составил 4076 рублей», — говорится в исследовании.
Отмечается, что россияне значительно чаще предпочитают приобретать букеты в интернет-магазинах, где есть удобная опция доставки, и интерес к таким покупкам растет.
«Так, доля по их числу в преддверии 8 марта текущего года составила 78% от всех платежей в цветочных магазинах, а в офлайне — 22%. При этом годом ранее доля онлайна была 73%, а в офлайне — 27%», — сообщается в исследовании.
В рамках исследования были изучены все покупки по банковским картам в преддверии 8 марта в категории «магазины цветов».