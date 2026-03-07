Долг рэпера Face* по исполнительным производствам превысил 130 тысяч рублей

«Сейчас задолженность, взыскиваемая с Дрёмина* принудительно, превысила 130 тысяч рублей», — сказал источник.
Основная часть связана с неоплаченными штрафами и исполнительными сборами. В случае дальнейшей неуплаты сумма может увеличиться за счёт дополнительных начислений.
Ранее Face* ранее получил ещё один штраф — за злостное игнорирование законодательства об иностранных агентах. Он должен заплатит 250 тысяч рублей, решил суд в Уфе.
*Включён в перечень иностранных агентов Министерством юстиции России.