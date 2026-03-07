Алексей Гоман — о песнях, кино, проектах и дочери

Российский певец, автор множества песен Алексей Гоман выступит в Волгограде 18 марта. Те, кто следит за его карьерой по ТВ, помнят Алексея как победителя музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия» в 2003 году и финалиста шестого сезона телешоу «Маска» на телеканале НТВ в 2025-м, где он покорил жюри в образе Сокола.
Знают его и как актера — на счету певца 17 кинопроектов, в числе которых — «Одноклассники. Бывших не бывает», где он сыграл главную роль. Сегодня Алексей Гоман — собеседник «АиФ-Волгоград».
«Хотим делать музыку, которую хочется слышать».
Мария Егоренко, «АиФ-Волгоград»: Алексей, ваш последний альбом — это сборник песен на стихи Есенина. Это довольно смелый и глубокий шаг. Почему именно сейчас, в наш «клиповый» век, вы обратились к его поэзии? Не бывает страшно, что аудитория не «потянет»?
Алексей Гоман: Давайте сразу уточним. У меня много разных музыкальных программ: есть авторские концерты, где я пою свои песни; есть концертная программа, где я пою разные по жанру песни, которые напел за 22 года; есть камерная программа с Лерой Коган за роялем и мной; а есть отдельно от всего «Маленький оркестр». Ваш вопрос относится больше именно к нему.
Альбом «Есенин»130«— это песни нашего коллектива, или проекта “Маленький оркестр”, на стихи Сергея Есенина. И если уже говорить о песнях на стихи великих поэтов, то у “Маленького оркестра” есть песни на стихи и Гумилёва, и Цветаевой, и других великих. Создатели этого проекта — Саша Даль, Лера Коган и я — хотели сделать музыку с таким же отношением, как её делали в недалёком прошлом. Если разделить поэзию, музыку и мелодию, они сами по себе будут самостоятельными произведениями, а когда они соединяются в одно, начинают поддерживать и дополнять друг друга, и в этом чувствуется глубина смыслов и красота музыки. Произведение становится “большим”.
«Маленький оркестр» — некоммерческий проект. Мы, конечно, хотим много зарабатывать, но цель — делать музыку, которую хочется не только слышать, но и слушать, которая имеет смысловую нагрузку. Музыку, у которой есть шанс остаться на века, пусть, возможно, и не сразу понятой в наш быстрый век. Нам не страшно за аудиторию — мы к слушателям относимся как к умным людям.
— Вы — артист, прошедший через огромный конкурс, телевидение, шоу-бизнес 2000-х. Как вам дышится в современной музыкальной индустрии? Стало ли проще быть услышанным или, наоборот, сложнее на фоне бесконечного потока контента?
— В каждом периоде времени есть свои плюсы и минусы. Раньше тебя могли не услышать, потому что у тебя нет денег и связей. Сейчас огромное количество инструментов для создания своего личного творчества и много способов его донести до слушателя, но легко потеряться в количестве контента из-за большой конкуренции и в алгоритмах соцсетей.
Мне дышится, как и раньше, свободно. Я не научился пользоваться современными инструментами для пиара и точно проигрываю в этом смысле более молодым артистам. Но делаю своё дело честно: публика приходит на мои концерты, что даёт мне право думать, что я иду своим правильным путём. И не анализирую, что сейчас в моде, просто выбираю из нового то, что нравится. И стараюсь не оценивать то, что мне не близко и что не переживаю изнутри.
— У вас в репертуаре довольно много песен военных лет — вы выступаете с ними и перед ветеранами, и перед молодёжью. Что, на ваш взгляд, эта музыка говорит сегодняшним 20-летним? Как вы видите свою миссию в её сохранении?
— Я бы не сказал, что у меня много военных песен, но это направление в музыке мне нравится. Более того, я не раз слышал, что родился как артист будто не в своё время. Ветераны, старшее поколение верят мне, когда я пою песни их молодости, и я не могу просто отмахнуться от этого умения и с уважением отношусь к тому, что у меня получается.
Я не знаю, что думают 20-летние. Это не моя территория. Но все песни, которые я пел и которые можно отнести к патриотическим, — они о людях. «Русский парень» — это письмо парня к девушке: он на войне, но пишет ей, что всё будет хорошо. «Дом родной» — про возвращение в места, где родился. «Две сестры» в дуэте с Русланом Алехно — пусть и поётся о Белоруссии и России, но страны представлены как красивые женщины, и двое мужчин рассказывают друг другу, какие необыкновенные их любимые. И другие песни — в них человеческие истории.
Я не пою патриотические песни без души. Для меня страна — это в первую очередь люди.
Поэтому сужу по себе и уверен, что есть молодые, такие же, как я в своё время, ребята и девушки, которые любят свою родину со всем хорошим и плохим, что в ней происходит, любят людей в этой стране и понимают, что надо поддерживать и помогать друг другу, особенно в такие тревожные времена, как наши.
Миссия — очень громкое слово, оставим его Библии. Я просто делаю то, во что верю, и счастлив, если это отзывается в других.
«Мне голос достался в подарок».
— Какую из своих ролей в кино вы любите больше всего? Кого мечтали бы сыграть?
— Я в этом деле молодой. Роли интересны все. У меня к актёрской профессии трепетные чувства, почти волшебные. В душе — детская непосредственность и лёгкость от всего, что происходит на съёмочной площадке, особенно если работает увлечённая команда. Я терпеть не могу ждать чего-то. Но в профессии актёра ожидание — основное занятие. И во время съёмочного процесса меня это ожидание никак не трогает. Я в своей стихии и получаю удовольствие.
Любимых ролей нет, каждая привносила свой уникальный опыт, который я люблю и берегу. Ближе к концу жизни поговорим об этом.
— Если бы вам предложили главную роль в музыкальном фильме-биографии о любом музыканте, прошлом или настоящем, о ком бы вы мечтали и почему?
— Как тут можно выделить кого-то? Жизнь артистов очень интересная, к сожалению, часто трагическая. Магомаев, Хиль, Ободзинский и много-много других прекрасных творцов. Побывать в шкуре великого человека — подарок для любого актёра. Я бы согласился на любой вариант. А если быть честным, я не знаю, что ответить. Это какой-то фантастический вариант, а про фантазию я вам уже отвечал.
— Ваш голос — это ваш главный инструмент и в пении, и в актёрстве. Меняется ли как-то техника, когда вы говорите роль и когда поёте? Осознанно ли вы его «ставили» или это дар, с которым вы просто учились обращаться?
— Мне в подарок достался приятный тембр от родителей — и мама, и папа прекрасно пели. Это не моя заслуга. Были педагоги по вокалу, но скорее для приобретения уверенности, а не для корректировки голоса. Специально ничего не делал.
Правда, неосознанные перемены случились — я это выяснил, когда учился в школе драмы Германа Сидакова с потрясающим педагогом по речи. Выяснилось, что в жизни я говорю более низким голосом. А когда пою, звучу так, как должен звучать в общении. Думаю, причина в том, что я был слишком милым в детском возрасте: меня пару раз с девочкой путали. Помню, ко мне одна незнакомая женщина обратилась с вопросом, и когда я ей ответил, выкрикнула: «Ой, вы красивый, как девочка, простите, ошиблась». Меня это очень раздражало, поэтому неосознанно голос начал занижать, чтобы добавить «мужского» веса.
«Ищу опору в простых вещах».
— Можете ли немного рассказать о личной жизни? Насколько известно из разного рода публикаций, вы с Марией Зайцевой расстались, но продолжаете оставаться друзьями и активно принимаете участие в воспитании дочери. Она сейчас подросток, присущи ли ей обычные подростковые проблемы? Она проявляет интерес к вашей и маминой профессии? Вам хотелось бы, чтобы она пошла по вашим стопам или категорически нет? Есть ли у вас семейный ритуал, который вы стараетесь соблюдать при любых обстоятельствах?
— Сандра, конечно, уже подросток и, конечно, не без проблем. Я бы больше беспокоился, если бы их не было. Мы с Машей себя помним в её возрасте — это надо пережить. Мы рядом, мы помогаем, понимая, что ей сейчас нелегко. Она проявляет интерес к нам как к родителям — это главное.
Мне всё равно, чем будет заниматься моя дочь, главное, чтобы она любила своё дело. Нам важно не за руку отвести её туда, куда мы хотим, а научить видеть свой путь и верить в него. Она стопроцентный гуманитарий, креативный, музыкальный и ищущий человек. Пойдёт в музыку — поможем своими знаниями, выберет другой путь — будем поддерживать как любимого ребёнка.
— Вас можно назвать очень основательным, «приземлённым» человеком. Откуда это? Это реакция на нестабильность шоу-бизнеса или качество, заложенное с детства в Мурманске?
— Я мечтатель и фантазёр.
Моё стремление к основательности и приземлённости — только ради стабильного состояния, без риска потерять голову и улететь в иллюзии. Реакции на шоу-бизнес у меня быть не может: я всегда считал себя обособленно стоящим в стороне от этой «вечеринки». Присутствующий, но не втягивающийся в процесс.
Мир нестабильный, люди многогранные и «сумасшедшие», поэтому ищу опору в простых вещах: в добрых мелочах, происходящих с тобой каждый день, в человеческой тёплой любви, в любимом деле, во взаимообмене настроениями и, если хотите, энергиями с публикой, в ощущении течения жизни и любви к ней в настоящем времени.
— Ваш образ всегда собран и элегантен. Это осознанная эстетика или просто вам так комфортно? Что для вас означает стиль в повседневной жизни?
— Я специально ничего не придумываю. Как и любой человек, стараюсь подчеркнуть сильные стороны, спрятав слабые. Спасибо за «элегантность». Если у меня получается выглядеть так, как вы говорите, я очень рад. А то я человек не книжный, из провинции, из простой семьи, уроков элегантности не проходил.
«Не могу не писать».
— Победа в «Народном артисте» была 20 лет назад. Если бы сегодня вы могли дать один совет тому молодому Алексею, который только что вышел из-под лучей софитов и стал победителем, что бы это было?
— Дай себе порадоваться этой победе, не думай о неизвестном будущем. Не сомневайся в себе, доверяй чутью, не сравнивай себя с другими людьми, верь в свой личный путь. Всё будет хорошо.
В принципе, я так и живу, но в то время эти слова придали бы больше уверенности во многих вопросах.
— Есть ли у вас ощущение, что ваша главная роль или главная песня ещё впереди? Или вы не загадываете и цените то, что есть?
— У меня нет цели написать главную песню. Если она случится — хорошо, не случится — ну и Бог с ней. Может быть, моей главной песней останется «Русский парень», которая написана не мной, но мной же очень любима.
Я готов к любому исходу. Я давно смирился с тем, что не могу не писать песни. Даже когда наваливалось тяжёлое чувство: «зачем это делать, это никому не надо, кроме меня, никто это не будет слушать», — всё равно садишься, берёшь гитару и начинаешь этот процесс — превращение чувств в слова и музыку. Иначе замучает изнутри.
А главную роль в кино, конечно, хочется. И не одну. Не только же в своей жизни её играть.
— Завершите фразу: «По-настоящему я чувствую себя счастливым, когда…».
— Нахожусь на сцене.
Поздравление волгоградкам к 8 марта.
Дорогие женщины, к 8 Марта отношусь спокойно, потому что вы заслуживаете праздника каждый день. Но раз праздник, я с удовольствием вам напомню: в мире много красоты, но нет ничего красивее ваших любящих глаз, в мире много тревог, но находиться в ваших тёплых объятиях приносит спокойствие в душе и веру в то, что мы выберемся из любой ситуации. Ваши слова способны вдохновить, ваш добрый смех приносит счастье, вы способны сотворить жизнь — вы чудо! За вашу любовь мужчина способен на всё. Спасибо вам за это магию. Давайте беречь друг друга.