Алексей Гоман — о песнях, кино, проектах и дочери

Дорогие женщины, к 8 Марта отношусь спокойно, потому что вы заслуживаете праздника каждый день. Но раз праздник, я с удовольствием вам напомню: в мире много красоты, но нет ничего красивее ваших любящих глаз, в мире много тревог, но находиться в ваших тёплых объятиях приносит спокойствие в душе и веру в то, что мы выберемся из любой ситуации. Ваши слова способны вдохновить, ваш добрый смех приносит счастье, вы способны сотворить жизнь — вы чудо! За вашу любовь мужчина способен на всё. Спасибо вам за это магию. Давайте беречь друг друга.