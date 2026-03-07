Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал о таянии снега в Москве

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве за неделю сдуются на 15 сантиметров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Потепление в Москве ускорит процесс снеготаяния, к следующим выходным сугробы «сдуются» на 15 сантиметров на фоне потепления, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что со вторника в столице вероятно наступление метеорологической весны, среднесуточная температура воздуха может держаться выше 0 градусов.

«Это (потепление — ред.) неминуемо ускорит процесс снеготаяния — сугробы, высота которых на опорной метеостанции ВДНХ составляет 47 сантиметров, будут “сдуваться”, и к следующим выходным снежный покров уменьшится на 15 сантиметров», — сказал Тишковец.