Синоптик рассказал о таянии снега в Москве

«Это (потепление — ред.) неминуемо ускорит процесс снеготаяния — сугробы, высота которых на опорной метеостанции ВДНХ составляет 47 сантиметров, будут “сдуваться”, и к следующим выходным снежный покров уменьшится на 15 сантиметров», — сказал Тишковец.