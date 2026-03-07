Синоптик рассказал о таянии снега в Москве

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Потепление в Москве ускорит процесс снеготаяния, к следующим выходным сугробы «сдуются» на 15 сантиметров на фоне потепления, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что со вторника в столице вероятно наступление метеорологической весны, среднесуточная температура воздуха может держаться выше 0 градусов.
«Это (потепление — ред.) неминуемо ускорит процесс снеготаяния — сугробы, высота которых на опорной метеостанции ВДНХ составляет 47 сантиметров, будут “сдуваться”, и к следующим выходным снежный покров уменьшится на 15 сантиметров», — сказал Тишковец.