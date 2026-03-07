Девять нарушений: в Хабаровском крае борются с браконьерами

Сотрудники госохотнадзора Хабаровского края подвели итоги работы за неделю с 27 февраля по 5 марта. За это время проведено 10 рейдов в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях, проверено 106 граждан и 42 единицы транспорта. Подробности — в материале «КП» — Хабаровск.
Выявлено девять нарушений природоохранного законодательства в Вяземском, Комсомольском, Бикинском районах и районе имени Полины Осипенко, по которым составлены протоколы. Изъято четыре единицы охотничьего огнестрельного оружия.
Поддержку ведомству оказывает Центр «Амурский тигр»: специалисты помогают с инфраструктурой, техникой, спецсредствами и обучением инспекторов. Если вы стали свидетелем незаконной охоты, сообщите по телефонам: