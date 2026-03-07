Москвичи стали более понимающими: сотрудница «Моих документов» — о своей работе

— За годы, что я работаю в центре госуслуг, поменялись не только сами офисы, но и люди, которые к нам приходят. Мне кажется, москвичи стали более понимающими, чаще благодарят нас, — отметила она. По словам Татьяны, многие приходят в «Мои документы» не только за услугой, а поговорить. Ведущий специалист всегда готова выслушать посетителя, поддержать и в то же время профессионально и быстро оформить все необходимые документы.