Москвичи стали более понимающими: сотрудница «Моих документов» — о своей работе

Каждый день через ведущего специалиста центра госуслуг «Мои документы» района Проспект Вернадского Татьяну Гусакову проходят десятки посетителей. В преддверии праздника «Вечерняя Москва» поговорила с ней о работе и немного о личном.
Татьяна по образованию инженер-технолог, но по профессии не работала. После окончания вуза она практически сразу устроилась в столичный центр госуслуг.
— Поначалу этот опыт показался мне просто интересным, что-то новое, необычное. Тогда «Мои документы» были еще не так привычны людям. В итоге меня затянула эта работа, понравилось взаимодействовать с людьми. Зацепило это ощущение, что я действительно помогаю жителям и вижу результат своей работы, — рассказала она.
Рабочий день Татьяны начинается довольно рано. В 6:30 она просыпается, готовит завтрак себе и сыну, которого воспитывает одна. В 8 утра они вместе выходят из дома. Татьяна отводит сына в детский сад, а затем едет на работу, чтобы в 9:00 улыбнуться первому посетителю.
Улыбка — главное секретное оружие Татьяны, которое сражает наповал даже самых хмурых горожан. От ее улыбки действительно становится теплее на душе, а в ее добрых глазах — искреннее желание помочь, благодаря которому она находит подход к каждому заявителю.
— За годы, что я работаю в центре госуслуг, поменялись не только сами офисы, но и люди, которые к нам приходят. Мне кажется, москвичи стали более понимающими, чаще благодарят нас, — отметила она. По словам Татьяны, многие приходят в «Мои документы» не только за услугой, а поговорить. Ведущий специалист всегда готова выслушать посетителя, поддержать и в то же время профессионально и быстро оформить все необходимые документы.
— Приятно, когда в конце приема ставят оценку в виде зеленого смайлика, но самый главный для меня подарок — решенный вопрос человека, его улыбка и хорошее настроение, с которым он от меня уходит, — добавила она. Мечтает Татьяна о любви.
Ее сердце свободно. И кто знает, возможно, однажды к ней в окно приема подсядет будущий избранник.