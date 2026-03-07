Силы ПВО уничтожили семь беспилотников за ночь в Воронежской области

В небе над Воронежской областью минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев на своей странице на платформе Max утром 7 марта.