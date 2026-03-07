Ричмонд
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников за ночь в Воронежской области

В одном из садоводческих товариществ зафиксированы незначительные повреждения от падения обломков.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Воронежской областью минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев на своей странице на платформе Max утром 7 марта.

Воздушные цели были поражены над тремя районами и двумя городами области. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

Глава региона уточнил, что в результате падения обломков одного из сбитых дронов в одном из садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) была повреждена веранда частного дома — разбито окно.

— Оперативные службы уже находятся на месте, — добавил Александр Гусев.