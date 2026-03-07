Ричмонд
Армия Ирана нанесла удары по объектам США на Ближнем Востоке

Армия Ирана в субботу, 7 марта, атаковала объекты США на Ближнем Востоке.

Армия Ирана в субботу, 7 марта, атаковала объекты США на Ближнем Востоке.

— С сегодняшнего утра до текущего момента ВМС нанесли массированный удар с помощью беспилотников по местам дислоцирования американских войск, базе Аль-Минхад (Абу-Даби), лагерю Аль-Адири (Кувейт) и радиолокационным станциям стратегического объекта Сдот-Миха на оккупированных территориях сионистского режима, — цитирует заявление иранского Минобороны агентство Nour News.

Пресс-служба правительства ОАЭ на странице в социальной сети Х сообщила, что на территории государства произошел «незначительный инцидент» в результате падения обломков после перехвата. Уточняется, что никто из жителей не пострадал.

Минобороны Саудовской Аравии добавило, что системы ПВО страны перехватили в своем воздушном пространстве две иранские баллистические ракеты.

— Две баллистические ракеты, которые должны были ударить по авиабазе имени принца Султана, уничтожены, — написали представители ведомства в соцсети Х.

Вместе с тем телеканал Al Jazeera заявил, что над воздушным пространством Иордании уничтожили четыре иранских дрона. Системы ПВО сработали над городом Ирбид.

Также Agence France-Presse сообщает о взрыве в одном из районов Иерусалима: по данным агентства, израильская армия в третий раз за день зафиксировала обстрел со стороны Ирана и приступила к перехвату ракет. О пострадавших и разрушениях информации нет.

5 марта взрыв произошел около танкера возле берегов Кувейта. Корабль стоял на якоре в 30 милях к юго-востоку от кувейтского города Мубарак-эль-Кабир. В воду из грузового резервуара произошло попадание нефти.

Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде ранее заявил, что военные Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

