Топ-5 главных новостей в Молдове 7 марта 2026: С какими долларами распрощаются жители Молдовы — их не примут на обмен; ночью в Молдове еще холодно, но днем уже +15 градусов; что почем на Це

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 7 марта 2026:
1. Жителям Молдовы придется распрощаться с этими долларами: в чем виноваты купюры, с которыми обмен не светит.
2. Сумасшедшая весна: По ночам в Молдове морозы до минус 2 градусов, а днем можно и на пикник, если тепло одеться.
3. Появились первые молдавские огурцы по 130 леев за кило, а вот турецкие можно купить по 30 леев: Что почем на Центральном рынке Кишинева.
4. Молдове грозит дефицит топлива: Некоторые автозаправки уже скоро могут остаться без бензина и дизеля — все дело в дурацкой формуле НАРЭ.
5. «Дикари!», «Еще хочешь? Вы мне уже надоели», и звуки ударов: Родители установили «жучки» в детском саду Кишинева и узнали, как воспитатели относятся к их детям.
