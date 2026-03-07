Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 7 марта 2026: С какими долларами распрощаются жители Молдовы — их не примут на обмен; ночью в Молдове еще холодно, но днем уже +15 градусов; что почем на Це

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 7 марта 2026.

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 7 марта 2026:

1. Жителям Молдовы придется распрощаться с этими долларами: в чем виноваты купюры, с которыми обмен не светит.

2. Сумасшедшая весна: По ночам в Молдове морозы до минус 2 градусов, а днем можно и на пикник, если тепло одеться.

3. Появились первые молдавские огурцы по 130 леев за кило, а вот турецкие можно купить по 30 леев: Что почем на Центральном рынке Кишинева.

4. Молдове грозит дефицит топлива: Некоторые автозаправки уже скоро могут остаться без бензина и дизеля — все дело в дурацкой формуле НАРЭ.

5. «Дикари!», «Еще хочешь? Вы мне уже надоели», и звуки ударов: Родители установили «жучки» в детском саду Кишинева и узнали, как воспитатели относятся к их детям.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Как перевести деньги из России в Молдову: Будьте готовы потерять до 30 процентов от суммы перевода.

Между Молдовой и Россией финансовые связи практически отсутствуют, но перевести деньги, все же можно (далее…).

«Молдова стремительно движется к утрате своего суверенитета»: Какие негативные последствия ожидают нашу республику после разрыва с СНГ — полный расклад эксперта.

О том, какие могут быть негативные последствия для Молдовы после выхода из СНГ, мы поговорили с доктором экономических наук Михаилом Пойсиком (далее…).

Не успел немного подешеветь, как грозит очередное подорожание: Газ в Молдове может резко вырасти в цене.

Хорошо, что хоть отопительный сезон подходит к концу (далее…).