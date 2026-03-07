Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчане планируют потратить на цветы к 8 Марта около 4 тысяч рублей

В Ростове шесть мужчин из десяти будут дарить подарки на 8 Марта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону эксперты провели исследование и узнали, какой бюджет закладывают горожане на презенты к 8 Марта. Так, средний чек в Донской столице составляет около 5800 рублей, сообщили аналитики SuperJob.

На цветы выделяют чуть меньше денег — 4 тысячи рублей. В 2025 году на презенты тратили около 5000 рублей, а на букеты также 4 тысячи рублей.

Этой весной дарить подарки планируют 6 из 10 мужчин и каждая вторая женщина. Сильный пол чаще всего поздравляет жен, а слабый — мам.

Самые дорогие подарки на Международный женский день в этом году дарят в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Казани.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.