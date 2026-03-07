Режим работы Волжской ГЭС до 10 апреля утвердили Росводресурсы

Росводресурсы скорректировали режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада из-за большого притока воды в марте. Решение приняли с учетом прогноза Росгидромета на предстоящее половодье. С 11 марта по 10 апреля 2026 года включительно Волжская ГЭС будет работать в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе в пределах 14,5−15 метров без учета сгонно-нагонных ветровых явлений. При этом для волгоградского гидроузла допустимо кратковременное повышение уровней воды у плотины на 10−20 сантиметров.
— Основная задача — обеспечить необходимый запас емкости водохранилищ перед прохождением весеннего половодья… Такой подход позволит минимизировать возможные риски, связанные с повышенными притоками, — пояснил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.
По прогнозу Росгидромета, из-за снежной зимы в марте 2026 года приток в водохранилища Волги и Камы будет в пределах 121% от нормы, в 1 квартале — 134% от нормы. При этом больше всего воды ожидается в Нижнекамском — 166%, Куйбышевском — 165% и Шекснинском водохранилище — 146%.
С учетом реальных гидрологических условий и водохозяйственной обстановки режим работы Волжской ГЭС в марте-апреле еще будут не раз корректировать.