Режим работы Волжской ГЭС до 10 апреля утвердили Росводресурсы

Росводресурсы скорректировали режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада из-за большого притока воды в марте. Решение приняли с учетом прогноза Росгидромета на предстоящее половодье. С 11 марта по 10 апреля 2026 года включительно Волжская ГЭС будет работать в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе в пределах 14,5−15 метров без учета сгонно-нагонных ветровых явлений. При этом для волгоградского гидроузла допустимо кратковременное повышение уровней воды у плотины на 10−20 сантиметров.