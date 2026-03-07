Локомотив с тигриной мордой заметили в Новосибирске

5 марта жители Новосибирска увидели редкое событие на железнодорожных путях: в восточном направлении проследовал необычный состав, состоящий из шести связанных между собой локомотивов. Что особенно привлекло внимание зрителей, так это головной вагон поезда, украшенный изображением головы тигра.
Это зрелищное путешествие стало возможным благодаря усилиям сотрудников Брянского машиностроительного завода, где были изготовлены сами тепловозы. Затем они отправились своим ходом в город Тынду, расположенный на трассе Байкало-Амурской магистрали (БАМ), где их ожидает эксплуатация в условиях сурового сибирского климата.
Один из локомотивов был специально раскрашен рабочими завода вручную и назван «Амурка». Его оформление символизирует образ амурского тигра, символизирующего дикую природу региона, окружающего трассу БАМ. Таким образом, заводчане решили придать этому событию особое значение, объединив современные технологии производства железнодорожной техники с уважением к природному наследию Дальнего Востока России.