Генерал полиции вышел на улицы Омска с целью поздравления женщин за рулем

Человек в генеральском мундире, дарящий женщинам цветы, наверняка вызвал сегодня, 7 марта, удивление у омичей, проезжающих через Соборную площадь. Выяснилось, что этим человеком был начальник УМВД России по Омской области генерал-майор полиции Вадим Болотов — так сотрудники полиции решили поздравить омских автоледи. В ведомстве отметили, что омские женщины, находящиеся за рулем и остановленные сотрудниками Госавтоинспекции, одаривали генерала лучезарными улыбками и пообещали быть самыми ответственными участницами дорожного движения.