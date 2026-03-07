Ричмонд
Генерал полиции вышел на улицы Омска с целью поздравления женщин за рулем

Необычной акцией отметили Международный женский день омские правоохранители.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Международного женского дня омские полицейские провели необычную акцию. Женщин за рулем поздравлял и дарил цветы глава ведомства — генерал-майор полиции Вадим Болотов.

Человек в генеральском мундире, дарящий женщинам цветы, наверняка вызвал сегодня, 7 марта, удивление у омичей, проезжающих через Соборную площадь. Выяснилось, что этим человеком был начальник УМВД России по Омской области генерал-майор полиции Вадим Болотов — так сотрудники полиции решили поздравить омских автоледи. В ведомстве отметили, что омские женщины, находящиеся за рулем и остановленные сотрудниками Госавтоинспекции, одаривали генерала лучезарными улыбками и пообещали быть самыми ответственными участницами дорожного движения.

