Новый авиарейс Харбин — Владивосток запустят в конце марта

Китайская авиакомпания с 29 марта запускает регулярный рейс Харбин-Владивосток. Самолеты будут летать три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Об этом сообщают китайские СМИ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Согласно расписанию, рейс по вторникам и четвергам будет вылетать из Харбина в 1:40 и прибывать во Владивосток в 3:05. По субботам вылет также запланирован на 1:40, однако прибытие во Владивосток ожидается в 2:45. Время указано местное.
«Обратный рейс из Владивостока будет выполняться в те же дни. Самолет будет отправляться в 4:10 и прибывать в Харбин в 6:00 по местному времени», — говорится в опубликованном расписании.
Новый маршрут позволит расширить авиасообщение между Приморским краем и северо-востоком Китая. Ожидается, что рейс будет востребован как у туристов, так и у деловых путешественников.