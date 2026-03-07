Новый авиарейс Харбин — Владивосток запустят в конце марта

Согласно расписанию, рейс по вторникам и четвергам будет вылетать из Харбина в 1:40 и прибывать во Владивосток в 3:05. По субботам вылет также запланирован на 1:40, однако прибытие во Владивосток ожидается в 2:45. Время указано местное.