Паслер поздравил жительниц Среднего Урала с 8 Марта

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил свердловчанок с наступающим Международным женским днём. К жительницам Среднего Урала глава региона обратился во время торжественного мероприятия, прошедшего накануне в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге. Денис Паслер отметил, что Средний Урал — опорный край державы, а свердловчанки остаются надёжной опорой в развитии региона. По его словам, женщины сохраняют уникальные традиции и ценности, вместе с властями участвуют в создании проектов и инициатив, которые определяют будущее Свердловской области, воспитывают героев, гениев и чемпионов. Губернатор подчеркнул, что многими успешными проектами региона Средний Урал обязан именно женщинам, что подтверждают государственные награды, профессиональные достижения и признание в трудовых коллективах.