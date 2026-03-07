Паслер поздравил жительниц Среднего Урала с 8 Марта

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил свердловчанок с наступающим Международным женским днём. К жительницам Среднего Урала глава региона обратился во время торжественного мероприятия, прошедшего накануне в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге. Денис Паслер отметил, что Средний Урал — опорный край державы, а свердловчанки остаются надёжной опорой в развитии региона. По его словам, женщины сохраняют уникальные традиции и ценности, вместе с властями участвуют в создании проектов и инициатив, которые определяют будущее Свердловской области, воспитывают героев, гениев и чемпионов. Губернатор подчеркнул, что многими успешными проектами региона Средний Урал обязан именно женщинам, что подтверждают государственные награды, профессиональные достижения и признание в трудовых коллективах.
«Дорогие уралочки, от всей души поздравляю вас с наступающим праздником! Счастья вам, любви, вдохновения и хорошего настроения!», — сказал глава региона.
Гостями праздника стали представительницы сфер образования, здравоохранения, благоустройства и транспортной отрасли, участницы общественных и добровольческих организаций, национально-культурных объединений, а также матери и жёны бойцов специальной военной операции, защищающих Родину. К присутствующим также обратился глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Подарком для гостей стало выступление гитариста-виртуоза и композитора Дидюли.