Более 220 улиц и переулков «8 Марта» насчитывается в Беларуси

МИНСК, 7 мар — Sputnik. В Беларуси насчитывается 221 улица и переулок с праздничным названием «8 Марта», сообщили в Национальном кадастровом агентстве.
В ведомстве к Международному женскому дню посчитали улицы, названные в честь женщин республики, выдающихся личностей, государственных или общественно-политических деятелей, деятелей культуры и искусства, которые имеют особые заслуги перед обществом.
«С праздничным названием “8 Марта” в Брестской области 90 улиц и переулков, в Витебской — 8, Гомельской — 33, в Гродненской — 37, в Минской — 39, в Могилевской — 14», — говорится в сообщении.
А вот топ улиц в Беларуси, которые названы в честь известных женщин, возглавляет улица Крупской (71). Второе место занимает улица Терешковой (49), третье — Зои Космодемьянской (46). Чуть реже упоминаются Веры Хоружей (40) и Осипенко (35).
Что касается новых наименований, то в августе 2025-го проспект в новом микрорайоне Гродно назвали в честь летчицы ВОВ, Героя Советского Союза — легендарной «ночной ведьмы» Ольги Санфировой. Она участвовала в обороне Кавказа, освобождении Крыма, Белорусской наступательной операции.