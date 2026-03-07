Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Иране

По данным службы, эпицентр подземных толчков находился примерно в 74 километрах к западу от города Бендер-Аббас. Акватория его порта расположена на севере Ормузского пролива. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Немногим ранее землетрясения произошли и на территории России. В пресс-службе Главного управления МЧС по Дагестану сообщили о двух подземных толчках в Хасавюртовском и Унцукульском районах. Магнитуда первого составила 4,7, второго — 2,8. Сейсмические события были зарегистрированы одновременно около 16:44 по московскому времени. Однако жители их практически не почувствовали, разрушений и пострадавших не зафиксировано.