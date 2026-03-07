Ричмонд
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Иране

Данных о пострадавших или повреждениях в результате землетрясений в Иране пока нет.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на юге Ирана. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, эпицентр подземных толчков находился примерно в 74 километрах к западу от города Бендер-Аббас. Акватория его порта расположена на севере Ормузского пролива. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Немногим ранее землетрясения произошли и на территории России. В пресс-службе Главного управления МЧС по Дагестану сообщили о двух подземных толчках в Хасавюртовском и Унцукульском районах. Магнитуда первого составила 4,7, второго — 2,8. Сейсмические события были зарегистрированы одновременно около 16:44 по московскому времени. Однако жители их практически не почувствовали, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
