Малкин дисквалифицирован на пять матчей НХЛ за удар клюшкой

Добавим, в текущем сезоне 39‑летний Евгений Малкин набрал 47 очков (13 шайб + 34 голевые передачи) в 46 матчах. Он выступает за «Питтсбург Пингвинз» с 2006 года. За время выступления в «Питтсбурге» хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли (в 2009, 2016 и 2017 годах).