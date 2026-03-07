Малкин дисквалифицирован на пять матчей НХЛ за удар клюшкой

Национальная хоккейная лига (НХЛ) наказала нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина пятиматчевой дисквалификацией за удар клюшкой.
Инцидент произошел в домашнем матче против «Баффало Сейбрз», который состоялся в ночь на пятницу и завершился поражением «Питтсбурга» со счетом 1:5.
На первой минуте второго периода Малкин нанес удар клюшкой по лицу капитана «Баффало Сейбрз» Расмуса Далина, за что был удален до конца игры.
Добавим, в текущем сезоне 39‑летний Евгений Малкин набрал 47 очков (13 шайб + 34 голевые передачи) в 46 матчах. Он выступает за «Питтсбург Пингвинз» с 2006 года. За время выступления в «Питтсбурге» хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли (в 2009, 2016 и 2017 годах).