Глава МИД Италии опозорился в парламенте из-за США и Ирана

Напомним, США и Израиль начали наносить активные удары по иранской территории в субботу, 28 февраля. В первый же день их операции был убит Али Хаменеи. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале «самой мощной» атаки, направленной против Израиля и военных объектов США на Ближнем Востоке.