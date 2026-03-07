Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Италии опозорился в парламенте из-за США и Ирана

Глава МИД Италии Таяни серьезно ошибся с датой начала операции США в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни серьезно ошибся в дате начала военной операции США и Израиля против Ирана. Видеозапись выступления в парламент представило парламентское телеагентство.

«Я должен сказать, что данные и время совершенно очевидны. Обстрелы начались в субботу, 31 февраля», — сказал он.

На кадрах можно увидеть, как глава внешнеполитического ведомства не заметил своей оговорки и продолжил свою речь перед парламентариями, несмотря на непонимание во взглядах присутствующих.

Как передает La Repubblica, министр допустил еще одну оплошность на этом заседании. Таяни отметил, что израильтяне должны иметь возможность выбирать свое руководство, однако имел в виду иранцев.

Напомним, США и Израиль начали наносить активные удары по иранской территории в субботу, 28 февраля. В первый же день их операции был убит Али Хаменеи. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале «самой мощной» атаки, направленной против Израиля и военных объектов США на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше