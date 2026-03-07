Глава МИД Италии опозорился в парламенте из-за США и Ирана

«Я должен сказать, что данные и время совершенно очевидны. Обстрелы начались в субботу, 31 февраля», — сказал он.
На кадрах можно увидеть, как глава внешнеполитического ведомства не заметил своей оговорки и продолжил свою речь перед парламентариями, несмотря на непонимание во взглядах присутствующих.
Как передает La Repubblica, министр допустил еще одну оплошность на этом заседании. Таяни отметил, что израильтяне должны иметь возможность выбирать свое руководство, однако имел в виду иранцев.
Напомним, США и Израиль начали наносить активные удары по иранской территории в субботу, 28 февраля. В первый же день их операции был убит Али Хаменеи. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале «самой мощной» атаки, направленной против Израиля и военных объектов США на Ближнем Востоке.