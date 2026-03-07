Вика Цыганова предложила штрафовать матерящихся на 50 тысяч, а деньги отправлять детям

Ранее Life.ru сообщал, что в СПЧ призвали начать борьбу с матом с блогеров. По словам главы организации, блогосфера — это общественное место, где нельзя выражаться как угодно. При этом закон уже сейчас запрещает материться на людях, однако нередко к этому относятся безразлично.