Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Митинг в поддержку российских паралимпийцев прошел в Вероне

Несколько десятков активистов собрались у замка Кастель‑Сан‑Пьетро в Вероне, чтобы поддержать спортсменов из РФ.

Источник: Аргументы и факты

Митинг в поддержку российских паралимпийцев прошел в итальянской Вероне перед открытием Игр, передает агентство РИА Новости.

Сообщается, что несколько десятков активистов собрались у замка Кастель‑Сан‑Пьетро, где находится лучшая панорамная смотровая площадка города.

Участники развернули растяжку с флагами России и Белоруссии на фоне олимпийских колец и надписью Bentornati («Рады видеть вас снова!»). Также были представлены баннеры с лозунгом «Народы России и Венето — друзья».

Напомним, Паралимпийские игры 2026 года проходят в Италии с 6 по 15 марта. Приглашения на соревнования получили шесть россиян. Они будут выступать с флагом и гимном.