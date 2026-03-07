Митинг в поддержку российских паралимпийцев прошел в Вероне

Митинг в поддержку российских паралимпийцев прошел в итальянской Вероне перед открытием Игр, передает агентство РИА Новости.
Сообщается, что несколько десятков активистов собрались у замка Кастель‑Сан‑Пьетро, где находится лучшая панорамная смотровая площадка города.
Участники развернули растяжку с флагами России и Белоруссии на фоне олимпийских колец и надписью Bentornati («Рады видеть вас снова!»). Также были представлены баннеры с лозунгом «Народы России и Венето — друзья».
Напомним, Паралимпийские игры 2026 года проходят в Италии с 6 по 15 марта. Приглашения на соревнования получили шесть россиян. Они будут выступать с флагом и гимном.