Сотрудники «Аэроэкспресса» в терминалах 8 марта раздадут 4 тыс. тюльпанов

В пресс-службе добавили, что c 6 марта в поездах зазвучали поздравления и теплые пожелания от народного артиста РФ, художественного руководителя Московского академического театра сатиры Евгения Герасимова и актера театра и кино Александра Петрова. Пассажиры слышат праздничные обращения во время отправления поездов с Белорусского и Павелецкого вокзалов и по прибытии в аэропорты Шереметьево и Домодедово.