Сотрудники «Аэроэкспресса» в терминалах 8 марта раздадут 4 тыс. тюльпанов

Компания «Аэроэкспресс» подготовила букеты цветов и эксклюзивные аудиопоздравления в честь Международного женского дня. Об этом сообщила пресс-служба «Аэроэкспресса».

Источник: РИА "Новости"

«В Международный женский день сотрудники “Аэроэкспресса” традиционно поздравят женщин с праздником и подарят им весенние цветы. Компания раздаст 4 тыс. красных и белых тюльпанов. Поздравление пройдет в течение дня в терминалах “Аэроэкспресса” на Белорусском и Павелецком вокзалах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что c 6 марта в поездах зазвучали поздравления и теплые пожелания от народного артиста РФ, художественного руководителя Московского академического театра сатиры Евгения Герасимова и актера театра и кино Александра Петрова. Пассажиры слышат праздничные обращения во время отправления поездов с Белорусского и Павелецкого вокзалов и по прибытии в аэропорты Шереметьево и Домодедово.