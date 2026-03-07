Сотрудники «Аэроэкспресса» в терминалах 8 марта раздадут 4 тыс. тюльпанов

«В Международный женский день сотрудники “Аэроэкспресса” традиционно поздравят женщин с праздником и подарят им весенние цветы. Компания раздаст 4 тыс. красных и белых тюльпанов. Поздравление пройдет в течение дня в терминалах “Аэроэкспресса” на Белорусском и Павелецком вокзалах», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что c 6 марта в поездах зазвучали поздравления и теплые пожелания от народного артиста РФ, художественного руководителя Московского академического театра сатиры Евгения Герасимова и актера театра и кино Александра Петрова. Пассажиры слышат праздничные обращения во время отправления поездов с Белорусского и Павелецкого вокзалов и по прибытии в аэропорты Шереметьево и Домодедово.