В Уфе впервые выбрали «Мисс медицину»

Обладательницей первой короны «Мисс Медицина» в Уфе стала Рамиля Латыпова. Она трудится старшей медицинской сестрой отделения функциональной диагностики городской больницы № 21.
Рамиля призналась, что сцена и конкурсы для нее не новость. Еще в школьные годы она становилась победительницей районного конкурса красоты в родном Зианчуринском районе.
Впервые конкурс красоты среди сотрудниц Уфимского медицинского округа организовало профильное министерство и Молодежный совет городской больницы № 5. Девушки дефилировали в белых халатах, представили на суд жюри видеопрезентацию, демонстрировали свои знания в интеллектуальном баттле и творческом конкурсе «Таланты вне диагнозов».
Первой вице-мисс стала Рузиля Чугаева из поликлиники № 50, а титул второй вице-мисс получила Мариям Элоян из стоматполиклиники № 6. Приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования достался Лиане Касимовой из ГКБ № 9.
Первый конкурс вызвал собрал много положительных отзывов и претендует на ежегодный формат.
Ранее «Башинформ» сообщал об установке ФАПа в крупном садовом товариществе под Уфой. Поручение дал Глава Башкирии Радий Хабиров.