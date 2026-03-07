Ричмонд
Почти полмиллиарда федеральных рублей пойдет на замену сгнивших омских теплосетей

Помимо ремонта 9 участков теплоцентрали города Омска, на эти деньги планируется построить объект водоснабжения в селе Новомосковка Омского района.

Источник: Комсомольская правда

О применении выделенных Москвой 420 миллионов рублей заявил губернатор региона в своем телеграм-канале. Деньги, со слов главы региона, пойдут на ремонт 9 участков теплоцентрали города Омска и строительство объекта водоснабжения в селе Новомосковка Омского района.

«Более 420 млн рублей направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Омской области. Эти средства будут применены в нынешнем году на проведение капитального ремонта 9 участков тепловых сетей в Омске, а также строительство объекта водоснабжения в селе Новомосковка Омского района», — говорится в сообщении официального телеграм-канала омского губернатора.

Также глава региона отметил, что Москва, в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», запланировала выделить Омской области 2,4 миллиарда рублей. Деньги будут поступать в регион траншами в период с 2025 по 2027 годы.

