Почти полмиллиарда федеральных рублей пойдет на замену сгнивших омских теплосетей

«Более 420 млн рублей направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Омской области. Эти средства будут применены в нынешнем году на проведение капитального ремонта 9 участков тепловых сетей в Омске, а также строительство объекта водоснабжения в селе Новомосковка Омского района», — говорится в сообщении официального телеграм-канала омского губернатора.