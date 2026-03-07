Ричмонд
Мошенники пишут письма от имени ФНС: россиянам рассказали об еще одной схеме обмана с QR-кодом

Сенатор Шейкин предупредил о мошенничестве с QR-кодом под видом ФНС.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники отправляют на почту письмо с QR-кодом якобы от Федеральной налоговой службы (ФНС) с требованием уплатить налог или задолженность. Об этом предупредил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.

«На деле этот QR-код ведет не на официальный ресурс государственного органа, а на фишинговый сайт, тщательно замаскированный под привычный интерфейс», — пояснил сенатор в беседе с ТАСС.

По его словам, само послание оформлено корректно, в официальном тоне, без каких-либо попыток давления и угроз. Вместе с кодом присылается номер телефона якобы сотрудника ФНС, готового дать консультацию.

Жертву просят ввести данные карты, номер и серию паспорта, а также номер телефона якобы для идентификации пользователя. В случае, если у гражданина возникают сомнения и он звонит по указанному номеру, стартует второй этап обмана.

На вызов отвечает якобы специалист ФНС, подтверждающий подлинность письма, а также намекающий на плохие последствия в случае промедления.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали устраивать сложные спектакли с десятками участников. Они заставляют людей самих звонить по предложенному номеру.