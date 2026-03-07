Израиль нанес удар по главному военному университету КСИР

СМИ сообщили, что армия Израиля попыталась высадить десант с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии. На юге Ливана в районе поселения Хиям, где продолжаются ожесточенные бои с применением противотанковых ракет, бойцы шиитского сопротивления организовали засаду для группы израильских военнослужащих.