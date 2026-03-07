Ричмонд
Израиль нанес удар по главному военному университету КСИР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 7 марта, нанесла удар по главному военному университету Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Университету имени имама Хусейна.

В пресс-службе ведомства заявили, что в волне ударов по инфраструктуре Ирана участвовали около 80 самолетов ВВС страны.

— В рамках этих ударов ЦАХАЛ нанес удары по ряду военных объектов (…) включая: главный университет Корпуса стражей исламской революции, Университет имени имама Хусейна, — написали в Telegram-канале ЦАХАЛ.

СМИ сообщили, что армия Израиля попыталась высадить десант с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии. На юге Ливана в районе поселения Хиям, где продолжаются ожесточенные бои с применением противотанковых ракет, бойцы шиитского сопротивления организовали засаду для группы израильских военнослужащих.

Число погибших в результате израильских ударов по Ливану превысило 70 человек, ранены около 400, сообщили в центре чрезвычайных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранения.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
