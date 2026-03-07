Израиль нанес удар по главному военному университету КСИР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 7 марта, нанесла удар по главному военному университету Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Университету имени имама Хусейна.
В пресс-службе ведомства заявили, что в волне ударов по инфраструктуре Ирана участвовали около 80 самолетов ВВС страны.
— В рамках этих ударов ЦАХАЛ нанес удары по ряду военных объектов (…) включая: главный университет Корпуса стражей исламской революции, Университет имени имама Хусейна, — написали в Telegram-канале ЦАХАЛ.
СМИ сообщили, что армия Израиля попыталась высадить десант с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии. На юге Ливана в районе поселения Хиям, где продолжаются ожесточенные бои с применением противотанковых ракет, бойцы шиитского сопротивления организовали засаду для группы израильских военнослужащих.
Число погибших в результате израильских ударов по Ливану превысило 70 человек, ранены около 400, сообщили в центре чрезвычайных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранения.