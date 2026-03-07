Ричмонд
Более 65 кг некачественной рыбы изъяли в Нижегородской области

Продукция не прошла проверки на паразитов и сроки годности.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Роспотребнадзора сняли с продажи в Нижегородской области партии рыбной продукции, не соответствующие требованиям безопасности. По итогам проверок из оборота изъяли восемь партий рыбы и морепродуктов общей массой 65,5 килограмма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение 2025 года эксперты исследовали сотни образцов продукции. На санитарно-химические показатели проверили 177 проб, на физико-химические — 87, на микробиологические — 346, еще 171 образец изучили на паразитов. Часть образцов не прошла контроль: доля нестандартных проб составила 2,4% по микробиологическим показателям, 19,5% — по физико-химическим и 1,2% — по паразитологическим.

Во время проверок специалисты также выявили нарушения условий хранения и сроков годности, отсутствие маркировки производителя и случаи продажи продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

За выявленные нарушения виновных привлекли к административной ответственности.