Более 65 кг некачественной рыбы изъяли в Нижегородской области

Специалисты Роспотребнадзора сняли с продажи в Нижегородской области партии рыбной продукции, не соответствующие требованиям безопасности. По итогам проверок из оборота изъяли восемь партий рыбы и морепродуктов общей массой 65,5 килограмма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В течение 2025 года эксперты исследовали сотни образцов продукции. На санитарно-химические показатели проверили 177 проб, на физико-химические — 87, на микробиологические — 346, еще 171 образец изучили на паразитов. Часть образцов не прошла контроль: доля нестандартных проб составила 2,4% по микробиологическим показателям, 19,5% — по физико-химическим и 1,2% — по паразитологическим.
Во время проверок специалисты также выявили нарушения условий хранения и сроков годности, отсутствие маркировки производителя и случаи продажи продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.
За выявленные нарушения виновных привлекли к административной ответственности.