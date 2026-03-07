В Новосибирске полицейские провели рейд по общепиту и нашли нелегальных мигрантов

Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области совместно с бойцами спецподразделения Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие в кафе и ресторанах Ленинского и Кировского районов. Как сообщили в ведомстве, рейд был направлен на выявление нарушений миграционного законодательства и обязательств по первоначальной постановке на воинский учёт.