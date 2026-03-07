Ричмонд
В Новосибирске полицейские провели рейд по общепиту и нашли нелегальных мигрантов

В Новосибирске прошёл рейд по объектам общественного питания: проверили 125 иностранцев, троих из них выдворят из страны.

Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области совместно с бойцами спецподразделения Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие в кафе и ресторанах Ленинского и Кировского районов. Как сообщили в ведомстве, рейд был направлен на выявление нарушений миграционного законодательства и обязательств по первоначальной постановке на воинский учёт.

В ходе рейда полицейские проверили 125 иностранных граждан. В отношении троих из них были составлены административные протоколы по ч.1.1. ст. 18.8 КоАП РФ за «нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в РФ», выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в стране.

Нарушителей доставили в территориальные органы внутренних дел для последующего выдворения из России.