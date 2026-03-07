Милонов призвал вести к психиатрам организаторов «детских свадеб»

Ранее Life.ru рассказывал, что в России начали женить школьников на постановочных свадьбах. С начала 2026 года о проведении таких мероприятий отчитались более сотни школ, колледжей и вузов. Одни учебные заведения организовывали их для знакомства с профессией сотрудника загса, другие — в рамках уроков «семьеведения» или с целью популяризации традиционных семейных ценностей.