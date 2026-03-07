Опрос показал, сколько россиян используют ИИ при подготовке к 8 Марта

При этом в целом женщины чаще мужчин используют ИИ для написания поздравлений и поиска идей. Так, к нейросетям за помощью в подготовке текста поздравления обращаются 58% женщин против 42% мужчин, за идеями поздравлений — 53% против 43% соответственно. В то же время мужчины чаще готовы полностью делегировать выбор подарка искусственному интеллекту: об этом заявили 13% мужчин против 8% женщин.