Рэпер Эльдар Джарахов был замечен на закрытом мастер-классе

Известный рэпер Эльдар Джарахов неожиданно для многих появился на мастер-классе у коллеги, где речь шла о том, как добиться успеха. Блогер редко посещает светские мероприятия, так что публика была заинтригована. А еще Джарахов проявил любознательность и задал пару вопросов из серии «как добиться успеха, если ты скучный человек». В конце мероприятия его вдобавок поймали журналисты. Кстати, по последней информации, Джарахов встречается с певицей Mona. Смотрите редкое появление популярного блогера.

