Воронежцам объяснили, почему февральские квитанции за отопление могут оказаться выше январских

Существенное похолодание, пришедшее в Воронеж в феврале, отразится на платежах за отопление. Как сообщили в компании «РИР Энерго», это касается жителей домов, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ) 5 марта.
В компании напомнили, что в таких домах плата рассчитывается не по нормативу, а исходя из фактического потребления тепла. На него напрямую влияет температура наружного воздуха: чем сильнее мороз, тем больше тепловой энергии необходимо для обогрева здания.
Важно учитывать, что начисления производятся не за календарный месяц, а за период между снятием показаний ОДПУ. Управляющие компании передают данные в «РИР Энерго» обычно с 22 по 25 число.
Для наглядности специалисты привели расчет по квартире площадью 54 квадратных метра. В период с 23 января по 23 февраля, когда средняя температура воздуха в Воронеже составила −10,3°С, эта квартира потребила 1,9429 Гкал тепла. При тарифе 3693,66 рубля за Гкал сумма в квитанции составит 7176,42 рублей.
Таким образом, основной фактор роста платежа в феврале — низкая температура наружного воздуха, а не изменение тарифной политики.