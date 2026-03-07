Ричмонд
ВМС Ирана сообщили об ударе по объектам США в ОАЭ и Кувейте

Удары нанесены по базе Аль-Минхад и лагерю Аль-Адири.

Источник: Комсомольская правда

Военно-морские силы (ВМС) Ирана утром в субботу, 7 марта, нанесли массированные удары при помощи беспилотников по американским объектам в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Кувейте. Об этом сообщила иранская армейская пресс-служба.

«С сегодняшнего утра до текущего момента ВМС нанесли массированный удар с помощью беспилотников по местам дислоцирования американских войск», — приводит агентство Nour News заявление иранской армии.

Как уточняется, удары были нанесены по базе Аль-Минхад в Абу-Даби, лагерю Аль-Адири в Кувейте, а также по радиолокационным станциям стратегического объекта Сдот-Миха в Израиле.

Напомним, утром в субботу, 7 марта, сообщалось, что взрывы прогремели в Дубае и в столице Бахрейна Манаме. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нескольких запусках ракет из Ирана. В сообщении отмечалось, что израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) ведут перехват.

