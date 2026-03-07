«Имеете право»: На какое требование в платёжке за ЖКУ можно смело забить

«Если в вашей квитанции за февраль всё ещё стоит “10 марта”, тут может быть причина в обычном “человеческом факторе”. Расчётные центры и управляющие компании не всегда успевают мгновенно обновить шаблоны квитанций. Некоторые могли напечатать их по “старинке”. Не паникуйте, если вы видите в квитанции “Просим оплатить счёт до 10 марта”. Юридически вы уже имеете право платить до 15-го», — пояснил Бондарь.