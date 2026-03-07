Ричмонд
Волгоградец на иномарке сбил женщину-пешехода у остановки «Поселок Руднева»

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в медучреждение. Все обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.

Волгоградка, направлявшаяся по своим делам в пятницу, 6 марта, не предполагала, что проведет в больнице предстоящие длинные выходные, на один из которых приходится Международный женский день.

Женщина переходила проезжую часть улицы 64-й Армии на зеленый сигнал светофора, когда на зебре ее сбила иномарка.

«ДТП в Кировском районе Волгограда произошло около 9:40. За рулем Chery Tiggo находился 39-летний мужчина. Напротив дома № 121/3 он совершил наезд на пешехода, которая уже завершала переход проезжей части дороги», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее в поселке Ангарском присевшего на трамвайные пути волгоградца переехал «Львенок».