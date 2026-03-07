21 случай бешенства животных зафиксировали в Волгоградской области

В Волгоградской области в 2025 году был зарегистрирован 21 случай бешенства животных. По данным комитета ветеринарии Волгоградской области, такие случаи фиксировались в 21 муниципалитете — в Еланском, Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Кумылженском, Фроловском, Чернышковском, Ольховском, Октябрьском, Ленинском, Нехаевском, Урюпинском, Фроловском районах и в Волгограде.