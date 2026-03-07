Тот самый торт «Ленинградский» как в СССР: в чём секрет нежного крема и коржей, таящих во рту

Родился этот шедевр в послевоенном Ленинграде, восстановленном после страшной блокады, в прославленном кафе-магазине «Норд» на Невском проспекте, 44, открытом ещё в 1903 году, сегодня известном как кондитерская «Север». Авторство принадлежит Виктории Львовне Татарской — талантливому технологу, подарившей городу и стране также «Белую ночь», «Аврору» и «Невский». Из простых и доступных продуктов она создала десерт, который стал символом изысканности и настоящей роскоши.