В воронежском СНТ обломки БПЛА повредили окно дома

Губернатор Александр Гусев сообщил, что в результате падения обломков сбитого беспилотника пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 7 марта, в Воронежской области силами ПВО были уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате одного из инцидентов повреждения получило частное строение в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ).

По информации губернатора Александра Гусева, распространенной в национальном мессенджере MAX, обломки сбитого БПЛА повредили окно на веранде частного дома. Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия, связанные с инцидентом.

Напомним, минувшей ночью беспилотники были обнаружены и уничтожены в небе над тремя районами и двумя городами Воронежской области. Ранее власти региона вводили режим опасности атаки БПЛА, который утром 7 марта был отменен.

