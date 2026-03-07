В воронежском СНТ обломки БПЛА повредили окно дома

В ночь на субботу, 7 марта, в Воронежской области силами ПВО были уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате одного из инцидентов повреждения получило частное строение в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ).
По информации губернатора Александра Гусева, распространенной в национальном мессенджере MAX, обломки сбитого БПЛА повредили окно на веранде частного дома. Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия, связанные с инцидентом.
Напомним, минувшей ночью беспилотники были обнаружены и уничтожены в небе над тремя районами и двумя городами Воронежской области. Ранее власти региона вводили режим опасности атаки БПЛА, который утром 7 марта был отменен.