По качеству общественного транспорта Ростов занял 52-е место в России

По качеству общественного транспорта Ростов показал не самые хорошие результаты.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики изучили состояние транспортной системы в разных регионах страны. Исследование провели сотрудники Центра компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования.

В результате Донская столица заняла 52-е место в федеральном рейтинге. Стоит отметить, что в 2022 году Ростов находился на 18 позиций выше.

При исследовании обращали внимание на стоимость проезда, состояние салонов, доступность остановок, а также на безопасность и общее развитие транспортной системы.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что стоимость проезда подняли 25 декабря 2025 года. Теперь при оплате наличными пассажиры платят 48 рублей, а если рассчитываться с помощью банковской карты — 44 рубля.