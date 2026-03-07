Ричмонд
Администрация Дубая сообщила об инциденте на фоне заявлений о взрывах

Администрация Дубая прокомментировала появившиеся в соцсетях сообщения об инцидентах в аэропорту.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Дубая заявила о «незначительном инциденте» в результате падения обломков после перехвата воздушной цели.

«Незначительный инцидент, возникший в результате падения обломков после перехвата, был успешно локализован», — сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой местных властей.

При этом администрация города опровергла появившиеся в социальных сетях сообщения о взрывах в международном аэропорту Дубая.

Как писал сайт KP.RU, утром в субботу, 7 марта, появилось сообщение о взрывах в Дубае и в столице Бахрейна Манаме. Чуть позже Военно-морские силы (ВМС) Ирана заявили, что нанесли массированные удары при помощи беспилотников по американским объектам в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Речь идет о базе Аль-Минхад в Абу-Даби.

Напомним, в четверг, 5 марта, иранское государственное телевидение IRIB сообщило о целой серии взрывов в Абу-Даби. Войска Ирана тогда нанесли удары по штабу военных США неподалеку от аэропорта в Абу-Даби.

