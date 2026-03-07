Ричмонд
Артиллерист рассказал, как ВСУ обиделись и увели дрон, устав гоняться за ним вокруг столба

Российский артиллерист спасся от вражеского дрона, спрятавшись за старой опорой ЛЭП. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал старший офицер батареи Степан Фофанов.

Источник: Life.ru

Российский артиллерист спасся от вражеского дрона, спрятавшись за старой опорой ЛЭП. Видео © Телеканал «Звезда».

По его словам, беспилотники налетели на ячейку подвоза боеприпасов, где он находился. Спастись удалось благодаря заросшей кустарником опоре линии электропередачи.

«Мне повезло, что в том месте, где на нас напали, стояла опора ЛЭП. Старая опора ЛЭП. И она была заросшая кустарником. И я от этой FPVшки просто бегал вокруг этой опоры ЛЭП», — рассказал Фофанов.

По словам бойца, у дрона никаких не выходило угнаться за ним в такой локации, поэтому операторы «обиделись» и решили увести оттуда беспилотник.

Ранее Life.ru рассказывал, как российские войска разгромили колонну с боевиками ВСУ на пути к границе в Сумской области. Некоторые украинские солдаты также выходили на контакт с местными жителями и пытались что-то у них купить, расплачиваясь долларами.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.